Поблизу Маріуполя відбулась перестрілка між російськими військовими та кадировцями, - ЗМІ
У тимчасово окупованому селі Урзуф, що поблизу Маріуполя, нібито сталася перестрілка між військовослужбовцями російської армії та кадировцями
Про це інформує РІА-Мелітополь.
Зазначається, що під час ймовірної перестрілки нібито було вбито російських військових, кількість не уточнюється. Також є постраждалі серед цивільного населення.
- Тим часом у Гомельській області Білорусі сталася сутичка між найманцями ПВК Вагнера, яких депортували з Росії, та місцевими прикордонниками.
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