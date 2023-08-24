ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки росіян С-300
ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки зенітного ракетного комплексу С-300, який росіяни застосовують для завдання ударів по наземних цілях
Про це в ефірі телемарафону 24 серпня повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
Вона підтвердила інформацію про ураження ворожого комплексу С-400 й зазначила, що це – потужний засіб протиповітряної оборони, однак окупанти мають і інші.
"Вони (росіяни, - ред.) мають ще багато зброї, яку нам доведеться нищити. Тому сезон бавовни триває. Ми проголошували його ще тоді, коли вони очікували курортний сезон. І оскільки погода дозволяє, ми будемо продовжувати засівати бавовну", - сказала Гуменюк.
"На нашій ділянці відповідальності ми попрацювали щодо засобів ППО і три пускових установки С-300 були знищені та пошкоджені. Тобто вони зараз більше не можуть бути застосовані ані як засіб захисту на Херсонщині, ані як засіб атаки", - додала вона.
- Раніше у розвідці повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 "Тріумф".
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