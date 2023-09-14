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ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку, - Східне угруповання військ

14 вересня, 2023 четвер
17:40
Війна з Росією Карта. Бахмут_1309

На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. ЗСУ змогли просунутись та змусити противника відійти

Про це розповів начальник прес-служби Східного Угруповання Військ Ілля Євлаш в етері телеканалу "Еспресо".

"Маємо успіхи на Кліщіївському напрямку, там продовжуються інтенсивні бойові дії. Ми продовжуємо звільняти населений пункт від окупантів, вибиваючи його із нашої землі. Також маємо успіхи на Бахмутському напрямку та на північному фланзі Бахмута, там де знаходиться Дубово-Василівка. Останнім часом противник там вдавався до контратакуючих дій, намагаючись відбити наші підрозділи, проте безуспішно", - розповів Ілля Євлаш.

Також ЗСУ мають успіх поблизу Торецька, біля населених пунктів Північне та Південне. Там наші захисники змогли просунутись та змусити противника відійти.

За минулу добу відбулось 13 бойових зіткнень. Ворог 536 разів обстріляв позиції наших захисників, 5 разів використовував свою тактичну та армійську авіацію. Натомість ЗСУ завдали великих втрат противнику.

"На Бахмутському напрямку сьогодні наші захисники знищили багато російської техніки: 3 танки, 3 БМП, 2С7 "Піон", 2 реактивні система залпового вогню "Град", 7 установок Д-20, 6 Д-30, 7 авто, якими підвозив противник особовий склад та постачання до позицій, 1 Орлан-30 та FPV дрон, а також 7 складів з боєкомплектом боєприпасів. Окрім того, знищили 1 систему радіоелектронної боротьби "Поле-21", яка використовується для придушення супутникового зв'язку та ускладнює роботу високоточних засобів ураження", - додав начальник прес-служби Східного Угруповання Військ.

  • Як повідомив Генштаб ЗСУ, Сили оборони на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках продовжують тримати ініціативу. Натомість Росія втратила 620 військових, корабель та підводний човен.
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