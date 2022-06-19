ЗСУ просунулися ще на 10 км у бік Мелітополя, - міський голова Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що Збройні сили України просунулися на 10 км у напрямку окупованого росіянами міста
Про це Федоров заявив у відеозверненні у telegram.
"Хочу констатувати кілька фактів, аби підтримати та повернути віру тим мешканцям нашим, які знаходяться на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнено нашими героїчними військовими. Така сама ситуація - в напрямку Мелітополя. Вже більше як на 10 км просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні сили", - сказав Федоров.
- 19 червня Іван Федоров закликав не приходити до навчальних закладів Мелітополя, аби проходити запроваджене окупаційною владою тестування.
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