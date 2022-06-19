Про це Федоров заявив у відеозверненні у telegram.

"Хочу констатувати кілька фактів, аби підтримати та повернути віру тим мешканцям нашим, які знаходяться на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнено нашими героїчними військовими. Така сама ситуація - в напрямку Мелітополя. Вже більше як на 10 км просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні сили", - сказав Федоров.

19 червня Іван Федоров закликав не приходити до навчальних закладів Мелітополя, аби проходити запроваджене окупаційною владою тестування.

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