Про це інформує в телеграмі міський глава Мелітополя Іван Федоров.

"Навчальний процес в Мелітополі по рішенню обласної військової адміністрації завершений - 2 травня. Усі учні з дев'ятих класів переведені до десятих. Всі інші - так само. Всі атестати дев'яти- та одинадцятикласників готові", - наголосив мер.

Всі студенти медколеджу, коледжу культури, ТДАТУ і МДПУ переведені на наступний курс. Випускники отримають дипломи.

"Медичний коледж та коледж культури перереєстровали до Запоріжжя та продовжує функціонувати. Така саме ситуація з дипломами, навчальним процесом у Таврійському державному агротехнологічному університеті та Мелітопольському державному педагогічному університеті", - додав Федоров.

Міський голова Мелітополя наголосив, що ніякі тестування у зрадників здавати не потрібно: "Непотрібно ні на які тестування ходити окупантам, колаборантам. Ми всі бачили як вони влаштовують теракти. Для них людське життя, життя дитини нічого не значить".

На Херсонщині підозрюють у колабораціонізмі жительку Каховки, яка очолила окупаційний відділ освіти й "призначала" директорів шкіл.

Студентам педуніверситету в Новосибірській області запропонували вирушити у "відрядження" до регіонів України, які під контролем російських військ, аби забезпечити підготовку до навчального року.

27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті.

Педагоги Херсонщини демонстративно покинули зустріч з російськими військовими, на якій ті пропонували "співпрацю".

На Херсонщині у Генічеську військові РФ примушують вчителів місцевих шкіл переходити на російську програму навчання.

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