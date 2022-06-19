"В жодному разі не треба виходити в школи на тестування, яке влаштували колаборанти!" - мер Мелітополя про завершення навчального року
Міський голова Мелітополя наголосив, що станом на 19 червня всі учні переведені до наступного класу, так само й студенти, а випускники отримають дипломи. Тому не потрібно приходити до навчальних закладів і проходити тестування від зрадників
Про це інформує в телеграмі міський глава Мелітополя Іван Федоров.
"Навчальний процес в Мелітополі по рішенню обласної військової адміністрації завершений - 2 травня. Усі учні з дев'ятих класів переведені до десятих. Всі інші - так само. Всі атестати дев'яти- та одинадцятикласників готові", - наголосив мер.
Всі студенти медколеджу, коледжу культури, ТДАТУ і МДПУ переведені на наступний курс. Випускники отримають дипломи.
"Медичний коледж та коледж культури перереєстровали до Запоріжжя та продовжує функціонувати. Така саме ситуація з дипломами, навчальним процесом у Таврійському державному агротехнологічному університеті та Мелітопольському державному педагогічному університеті", - додав Федоров.
Міський голова Мелітополя наголосив, що ніякі тестування у зрадників здавати не потрібно: "Непотрібно ні на які тестування ходити окупантам, колаборантам. Ми всі бачили як вони влаштовують теракти. Для них людське життя, життя дитини нічого не значить".
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