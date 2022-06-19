Про це інформують на сайтах російських ЗМІ.

У студентських чатах Новосибірського державного педагогічного університету з'явилося повідомлення із закликом міністерства освіти регіону попрацювати у "регіонах Запоріжжя та Херсона".

"Завдання відрядження: забезпечити початок навчального року, організувати навчальну та виховну роботу, працювати з дітьми", - йшлося в повідомленні.

"Працю" в Україні пропонують на серпень-жовтень зі збереження основної роботи, за це обіцяють 7 тис. рублів на добу, а також трансферт та проживання.

Контактний телефон вказаний колишнього директора однієї з вечірніх шкіл Новосибірська, а нині викладача у цього університету.

Педагоги Херсонщини демонстративно покинули зустріч з російськими військовими, на якій ті пропонували "співпрацю".

На Херсонщині у Генічеську військові РФ примушують вчителів місцевих шкіл переходити на російську програму навчання.

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