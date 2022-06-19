Студентів з Новосибірська заманюють вчителювати в окупованій Херсонщині та Запоріжжі, - ЗМІ
Студентам педуніверситету в Новосибірській області запропонували вирушити у "відрядження" до регіонів України, які під контролем російських військ, аби забезпечити підготовку до навчального року
Про це інформують на сайтах російських ЗМІ.
У студентських чатах Новосибірського державного педагогічного університету з'явилося повідомлення із закликом міністерства освіти регіону попрацювати у "регіонах Запоріжжя та Херсона".
"Завдання відрядження: забезпечити початок навчального року, організувати навчальну та виховну роботу, працювати з дітьми", - йшлося в повідомленні.
"Працю" в Україні пропонують на серпень-жовтень зі збереження основної роботи, за це обіцяють 7 тис. рублів на добу, а також трансферт та проживання.
Контактний телефон вказаний колишнього директора однієї з вечірніх шкіл Новосибірська, а нині викладача у цього університету.
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