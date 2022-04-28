У Генічеську окупанти змушують вчителів переходити на російську програму навчання, - заступник голови облради

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.



За попередніми даними, 28 квітня у Генічеську російські окупанти за допомогою місцевих колаборантів примусово збирали директорів місцевих шкіл та вимагали від них подати списки вчителів, які готові з першого вересня розпочати роботу за російською програмою навчання.

Як повідомляє Соболевський, тих, хто погоджується, влітку відправлятимуть до Криму на "перепідготовку". Усіх інших погрожують звільнити.



"Я вірю, що до першого вересня Херсонщина не лише вже буде вільна від орків, а й почне відбудовуватись. А можливо, на той час уже звучатимуть перші вироки щодо 111 щодо негідників, які сьогодні чинять тиск на наших педагогів", - додає Соболевський.



Нагадаємо, що наразі на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни прагнуть ввести в обіг рублі

Також прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі депутату Херсонської міськради, який проводив мітинги на підтримку РФ