Херсонські вчителі відмовилися співпрацювати з окупантами, - Міносвіти
Педагоги Херсонщини демонстративно покинули зустріч з російськими військовими, на якій ті пропонували "співпрацю"
Про це повідомило Міністерство освіти у телеграм.
"Педагоги відмовилися підтримувати російських колаборантів-загарбників і демонстративно покинули зустріч із так званою військово-цивільною адміністрацією Херсонської області, запрошення на яку отримували у школах від озброєних окупантів", – йдеться у повідомленні.
"Запрошення" під підпис разом з озброєними російськими військовими розносила по школах колаборантка Тетяна Кузьміч. На зустріч прийгли 20 представників шкіл, тоді як у місті 61 навчальний заклад, зазначає МОН.
Під час зустрічі загарбники пропонували співпрацю та обіцяли "захист" педагогам, якщо школи будуть працювати за російськими програмами.
Як зазначає міністерство, вчителі вислухали "пропозиції" та пояснили, що їх присутність не означає, що вони погоджуються з окупаційною владою, після чого покинули зустріч.
- Нагадаємо, частина аграріїв Херсонщини почала співпрацю з росіянами.
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