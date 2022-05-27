Про це інформує місцеве медіа РІА-Мелітополь.

Разом із загарбниками в будівлю ТДАТУ прийшла керівниця фейкового департаменту освіти Олена Шапурова. Співробітникам повідомили, що ТДАТУ приєднали до МДПУ. Викладачі мають написати заяву на перехід до об'єднаного університету або ж звільнятися.

"Всього в один виш рашисти хочуть об'єднати два університети в Мелітополі, 2 у Бердянську та 2 приватні виші. Новий виш матиме назву "Мелітопольський". Єдиним ректором оголошено той самий А. Ю. Чуйков – заїжджий підполковник і колишній старший викладач Харківського Університету Внутрішніх Справ", – йдеться у повідомленні.

Рашисти заявили, що з 1 вересня всі студенти навчатимуться за російською програмою, контрактників більше не буде. А студенти 4 курсу нібито отримають російський диплом.

Співробітники ТДАТУ розповіли, що новий ректор поводився неадекватно, був агресивним та хамив.

"Ви уявляєте, що означає російський диплом! Це не те що якась там українська" – кричав в аудиторії новий фейковий ректор.

А. Ю. Чуйков наголосив, що всі, хто звільнився, повинні покинути будівлі університету. Утім коли викладачі запитали про особисті речі в стінах вишу, Чуйков заявив, що на них має бути накладна.

Годинами раніше колаборантка Олена Шапурова разом із військовими РФ із автоматами зігнали викладачів у Мелітопольському педуніверситеті, аби повідомити про об'єднання, представили нового керівника та вимагали заяви на роботу чи звільнення.

Крім того, спеціалістку відділу кадрів МДПУ Наталію Можару взяли у заручниці та вимагали прийняти заяви від усіх – навіть тих освітян, які виїхали з Мелітополя. Жінку не випускають із кабінету і на зв'язок вона не виходила.

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