У Мелітополі російські війська після захоплення педуніверситету ввірвалися зі зброєю до агротехнологічного вишу
Сьогодні, 27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті
Про це інформує місцеве медіа РІА-Мелітополь.
Разом із загарбниками в будівлю ТДАТУ прийшла керівниця фейкового департаменту освіти Олена Шапурова. Співробітникам повідомили, що ТДАТУ приєднали до МДПУ. Викладачі мають написати заяву на перехід до об'єднаного університету або ж звільнятися.
"Всього в один виш рашисти хочуть об'єднати два університети в Мелітополі, 2 у Бердянську та 2 приватні виші. Новий виш матиме назву "Мелітопольський". Єдиним ректором оголошено той самий А. Ю. Чуйков – заїжджий підполковник і колишній старший викладач Харківського Університету Внутрішніх Справ", – йдеться у повідомленні.
Рашисти заявили, що з 1 вересня всі студенти навчатимуться за російською програмою, контрактників більше не буде. А студенти 4 курсу нібито отримають російський диплом.
Співробітники ТДАТУ розповіли, що новий ректор поводився неадекватно, був агресивним та хамив.
"Ви уявляєте, що означає російський диплом! Це не те що якась там українська" – кричав в аудиторії новий фейковий ректор.
А. Ю. Чуйков наголосив, що всі, хто звільнився, повинні покинути будівлі університету. Утім коли викладачі запитали про особисті речі в стінах вишу, Чуйков заявив, що на них має бути накладна.
Годинами раніше колаборантка Олена Шапурова разом із військовими РФ із автоматами зігнали викладачів у Мелітопольському педуніверситеті, аби повідомити про об'єднання, представили нового керівника та вимагали заяви на роботу чи звільнення.
Крім того, спеціалістку відділу кадрів МДПУ Наталію Можару взяли у заручниці та вимагали прийняти заяви від усіх – навіть тих освітян, які виїхали з Мелітополя. Жінку не випускають із кабінету і на зв'язок вона не виходила.
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