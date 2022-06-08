Очолила окупаційний відділ освіти та "призначала" директорів шкіл: жительці Каховки оголосили підозру
На Херсонщині підозрюють у колабораціонізмі жительку Каховки, яка очолила окупаційний відділ освіти й "призначала" директорів шкіл
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У квітні 2022 року жінка добровільно стала "начальником управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховки". Вона "призначала" на посади директорів шкіл і проводила інвентаризацію цінностей закладів середньої освіти.
Українці оголосили підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
- 8 червня на Запоріжжі депутату Великобілозерської сільради, який надав окупантам авто, пальне та їжу, оголосили підозру в колабораціонізмі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34
Купівля 34Продаж 34.92
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе