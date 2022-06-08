Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У квітні 2022 року жінка добровільно стала "начальником управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховки". Вона "призначала" на посади директорів шкіл і проводила інвентаризацію цінностей закладів середньої освіти.

Українці оголосили підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

8 червня на Запоріжжі депутату Великобілозерської сільради, який надав окупантам авто, пальне та їжу, оголосили підозру в колабораціонізмі.

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