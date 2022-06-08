Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У березні 2022 році, під час тимчасової окупації села Велика Білозерка підозрюваний погодився співпрацювати з окупантами. За рахунок ресурсів місцевого сільгосппідприємства, яким він керує, депутат надав росіянам продукти харчування, власне авто, паливно-мастильні матеріали для російської техніки.

"Також він надав переносні дерев’яні споруди, якими російські військові укріпили контрольно-пропускний пункт для подальшого використання його у бойових діях проти ЗСУ", - зауважили в ОГПУ.

Чоловіку оголосили підозру в колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Його затримали й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

6 червня працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України й ДБР повідомили про підозру шести колаборантам, серед яких є поліцейські.

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