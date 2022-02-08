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ЗСУ проводять протитанкові навчання одночасно на кількох полігонах

8 лютого, 2022 вiвторок
11:17
Суспільство ЗСУ танк

Одразу на кількох полігонах відбуваються протитанкові тренування українських військових

Про це інформує пресцентр командування ЗСУ.

"Відразу на кількох полігонах бойової підготовки тривають комплексні тактико-спеціальні заняття з надання відсічі умовному противнику, що намагається прорвати оборону на танконебезпечних та десантнонебезпечних ділянках місцевості", - йдеться в повідомленні.

У тренуваннях беруть участь інженерні підрозділи, що виконують завдання з встановлення мінних озагороджень, танкові підрозділи та протитанкова артилерія.

"Щоразу під час тренування ми маємо досягнути максимального скорочення часу від надходження наказу командиру підрозділу, прийняття ним відповідного рішення до практичного його виконання конкретним номером обслуги гармати або екіпажу танка", - розповів командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, протитанковий резерв швидко та організовано перемістився на рубіж розгортання, а інженерно-саперна група вчасно встановила мінні загородження.

Бойова підготовка танкових підрозділів відбувається і у складі екіпажів, і у складі взводів.

Танкісти провели висування роти до району очікування, переміщення та розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі для відбиття наступу ймовірного противника, а також відхід і переміщення до районів зосередження.

"Цього разу танкісти були підняті по тривозі. Після отримання бойового наказу вони швидко здійснили марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, танкові екіпажі визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Вже після того, як умовний противник викрив себе, танкісти вступили в бій", - зазначив Сергій Наєв.

Він додав, що досвід АТО й ООС показав, що танки є однією з основ наступальної операції, тому протитанковий і загальновійськовий резерви мають бути завжди готовими до вогневого ураження противника.

Наєв наголосив, що підготовка військових підрозділів триватиме й надалі.



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Новини
ЗСУ
військові навчання
Сергій Наєв
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