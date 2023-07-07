ЗСУ роблять неможливе, але диво української стійкості потребує більшого озброєння, – Данілов
Українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії й практики ведення війни. Але для подальших дій їй потрібно більше озброєння
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"У ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості залучених сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру", - наголосив він.
За його словами, жодна армія НАТО не має такого досвіду.
"Водночас пріоритет України – життя наших воїнів. У такому плані ми маємо незрівнянно менші втрати навіть в умовах наступу і контрнаступу, ніж росіяни", - зазначив Данілов.
"Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння", - додав він і наголосив, що президент і уряд працюють над розв'язанням цього питання.
- У червні в Міноборони повідомляли, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою, але потрібна зброя дальністю до 200 км.
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