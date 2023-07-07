Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"У ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості залучених сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру", - наголосив він.

За його словами, жодна армія НАТО не має такого досвіду.

"Водночас пріоритет України – життя наших воїнів. У такому плані ми маємо незрівнянно менші втрати навіть в умовах наступу і контрнаступу, ніж росіяни", - зазначив Данілов.

"Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння", - додав він і наголосив, що президент і уряд працюють над розв'язанням цього питання.