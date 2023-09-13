ЗСУ: росіяни перекинули близько 300 колишніх в'язнів для штурмів на Запоріжжі
Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що росіяни планують створити штурмові загони з колишніх в'язнів для захоплення Роботиного
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У результаті штурмових дій українські воїни мають деякі успіхи в районі Роботиного. За минулу добу ЗСУ просунулися на 200-300 метрів. Водночас ворог зазнаючи втрат перекидає резерви з різних напрямків. З міста Маріуполь у район Ільченкового, що на Запоріжжі окупанти направили близько 200 колишніх в'язнів, ще понад 100 таких же осіб перевезено з Луганська до Мелітополя", - зазначив Штупун.
За словами речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку, колишні в'язні використовуються росіянами для так званих м'ясних штурмів.
"З них планують створити штурмові загони для захоплення Роботиного. Але наші воїни готові до будь-яких викликів на цьому напрямку", - наголосив Штупун.
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