Російські окупанти стягують резерви із глибини РФ: бояться прориву оборони ЗСУ
У Міністерстві оборони повідомили, що російські окупаційні війська стягують резерви для недопущення прориву своєї оборони Збройними Силами України
Про це йдеться у повідомленні на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони України.
За наявною інформацією, для уникнення прориву лінії свого захисту, ворог перегруповує війська між операційними напрямками. крім того, росіяни перекидають на фронт резерви із глибини території Росії.
Водночас зазначається, що противник збільшив інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражуючих боєприпасів "Ланцет" та ударних безпілотників Shahed.
- У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ поблизу Авдіївки, Мар'їнки й Новомихайлівки на Донеччині. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною.
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