Російські окупанти стягують резерви із глибини РФ: бояться прориву оборони ЗСУ

Про це йдеться у повідомленні на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони України.

За наявною інформацією, для уникнення прориву лінії свого захисту, ворог перегруповує війська між операційними напрямками. крім того, росіяни перекидають на фронт резерви із глибини території Росії.

Водночас зазначається, що противник збільшив інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражуючих боєприпасів "Ланцет" та ударних безпілотників Shahed.