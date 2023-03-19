Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"На Запорізькому напрямку були не штурмові дії, а була боротьба за більш вигідні позиції. Це не можна назвати навіть серйозним боєзіткненням, але відбувся штурм однієї з російських позицій для того, щоб вирівняти лінію та зайняти більш вигідну позицію. Контрнаступальні дії розвиваються потроху. Ми намагаємось підходити і брати вигідні позиції. Ворог чинить спротив, але надовго його не вистачить. Попри ті окопи, які вони накопали, фортифікаційні споруди - це скоро їм не знадобиться", - зазначив він.