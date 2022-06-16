ЗСУ "спалили" склад гумдопомоги, а Росія "допомагає" жителям Нової Каховки: нова добірка фейків від РФ

Про це Центр протидії дезінформації про РНБО повідомив у телеграм.

"Російська преса повідомляє, що до Нової Каховки повертається мирне життя, оскільки "Росія допомагає людям, які перебувають у складному становищі". Пропагандисти заявляють: "близько двох місяців місцеві жителі перебували без зарплат та пенсій, Київ відключив у регіоні мобільний зв’язок та заблокував банківські картки", – розповів Центр.

Ще один свіжий фейк – стосовно допомоги США.

"Речник президента рф д.пєсков заявив: "США продовжують біди України, озброюючи її, і затягують поганий період для українського народу", – зазначають у Центрі протидії дезінформації.



Крім того, російські пропагандисти повідомляють, що в Кремінній на Луганщині "українські націоналісти залишили після себе випалену землю. Йдучи з міста, бійці ЗСУ спалили склад із гуманітарною допомогою, коли всередині все ще залишалися мирні жителі".

Нагадаємо, 15 червня росіяни розповсюджували фейк, начебто Україна зірвала евакуацію цивільних осіб із заводу "Азот" у Сєверодонецьку.

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