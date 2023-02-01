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ЗСУ уразили склад боєприпасів, 22 райони скупчення окупантів й відбили атаки у 8 містах та селах

1 лютого, 2023 середа
07:34
війна з Росією ЗСУ

Протягом 31 січня українські захисники продовжували нищити ворога на нашій землі й відбили російські атаки в районах 8 населених пунктів Донеччини

Про це у ранковому зведенні 1 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області. 

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

А ракетники й артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.

У військовому шпиталі Новоіванівки Луганської області лікуються близько 100 окупанті

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців.

Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги - відправляють на передову, кажуть у Генштабі.

Ворог завдав 5 авіаційних та 6 ракетних ударів по Україні протягом доби

Окупанти 31 січня завдали 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Внаслідок ударів ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Високою залишається небезпека російських авіаційних та ракетних ударів по всій Україні.

Росі не припиняє наступ на Лиманському та Бахмутському напрямках

Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів Рожковичі, Басівка, Олександрівка і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп’янська, Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Ковалівки - Луганської.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку і Побєду.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів, Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту.

Зокрема це - Золота Балка, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

  • До цього Генштаб повідомляв, що у Донецьку вагнерівці хворіють на небезпечні інфекції через погані санітарні умови.

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