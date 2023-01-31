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У Донецьку вагнерівці хворіють на особливо небезпечні інфекції через неналежні санітарні умови, – Генштаб

31 січня, 2023 вiвторок
19:08
війна з Росією ПВК Вагнера

У Донецьку вагнерівці хворіють на небезпечні інфекції через погані санітарні умови, а на Херсонщині росіяни посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 31 січня.

"У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК Вагнера значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника", - йдеться у повідомленні.

Також, окупанти обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка, що на Херсонщині. Там проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах скупчення противника та 2 – по його ЗРК

Українська авіація протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 1 склад боєприпасів.

Окупанти за добу здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ, завдали 3 авіа- та 3 ракетних удари

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великі втрати. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Херсонському напрямку ворог обстрілює позиції наших підрозділів та цивільні об’єкти.
  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.
  • На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів в районах населених пунктів Клюси, Містки, Гута-Студенецька, Леонівка Чернігівської області; Сопич, Волфине Сумської області та Леміщине Харківської області.
  • На Слобожанському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріл позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема: Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 17 населених пунктів, зокрема Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Росіянам не вдалося перекрити трасу, якою йде забезпечення ЗСУ в Бахмуті.

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Донецьк
ЗСУ
Херсонщина
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втрати окупантів
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