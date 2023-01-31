Росіянам не вдалося перекрити трасу, якою йде забезпечення ЗСУ в Бахмуті, – Череватий

Про це сказав речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Наразі ворогу не вдалося захопити трасу.

"Поки що це їм не вдається. Робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція", – сказав він.

Череватий зазначив, що Бахмут все ще один з головних напрямів удару противника.

"Там вони 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по наших позиціях, сталося 42 бойові зіткнення. Ворог потужно втратив за цю добу в особовому складі: 277 ворогів убито, 258 дістали поранень різного ступеню. Бойові дії відбувалися в районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки", - коментує речник.

Військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що бої тривають на всій лінії східного фронту, але кардинальних змін не відбулося. Ворог намагається підійти до Бахмутського м'ясокомбінату та заводу шампанських вин.

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