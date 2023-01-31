Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку тривають гарячі бої, які активізувалися кілька днів тому. Росіяни частково контролюють населений пункт Сакко і Ванцетті та намагаються підходити у Бахмуті до м'ясокомбінату та заводу шампанських вин, але фронт постійно рухається у той чи інший бік. Ці події поки не можуть свідчити про те, що це остаточно закріплені позиції", - підкреслив Тимочко.

За його словами, ситуація біля Вугледара контрольована.

"Бригада морської піхоти армії РФ, яка проводила наступ, майже у всьому складі або вбита, або поранена, або замінена мобілізованими. Бої тривають на всій лінії східного фронту, але кардинальних змін не відбулося", - додав Тимочко.

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