Ворог намагається підійти до Бахмутського м'ясокомбінату та заводу шампанських вин, - боєць ЗСУ Тимочко
Військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що бої тривають на всій лінії східного фронту, але кардинальних змін не відбулося
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку тривають гарячі бої, які активізувалися кілька днів тому. Росіяни частково контролюють населений пункт Сакко і Ванцетті та намагаються підходити у Бахмуті до м'ясокомбінату та заводу шампанських вин, але фронт постійно рухається у той чи інший бік. Ці події поки не можуть свідчити про те, що це остаточно закріплені позиції", - підкреслив Тимочко.
За його словами, ситуація біля Вугледара контрольована.
"Бригада морської піхоти армії РФ, яка проводила наступ, майже у всьому складі або вбита, або поранена, або замінена мобілізованими. Бої тривають на всій лінії східного фронту, але кардинальних змін не відбулося", - додав Тимочко.
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