Росія за добу втратила в Україні 850 солдатів, 9 бойових бронемашин і 4 безпілотники
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на українській землі щонайменше 127 500 солдатів, 3201 танк, 1951 БПЛА
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу‒ близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3201 (+0) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6378 (+9) од.
- артилерійських систем – 2197 (+1) од.
- РСЗВ – 454 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од.
- літаків – 293 (+0) од.
- гелікоптерів – 284 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4)
- крилаті ракети ‒ 796 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7) од.
- спеціальна техніка ‒ 200 (+1)
Остаточні дані уточнюються.
- За 30 січня ЗСУ відбили атаки ворожих військ в районах 13 населених пунктів. Генштаб також повідомляв, що серед підрозділів російських військ прослідковується зневіра у рішеннях військово-політичного керівництва та виснаження від інтенсивності боїв.
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