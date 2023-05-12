ЗСУ вдалося значно покращити свої позиції на трьох напрямках на Луганщині, — Гайдай
Ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ вдалося значно покращити свої позиції на Куп'янсько-Сватівському, Кремінському та Білогорівському напрямках
Про це він сказав у ефірі Еспресо.
Гайдай зазначив, що попри це ще зарано говорити про контрнаступ ЗСУ в регіоні.
"По всіх трьох напрямках — Куп'янсько-Сватівському, Кремінському та Білогорівському суттєво покращились позиції ЗСУ. Поки зарано говорити про контрнаступ, але нашим Силам оборони вдалося зміцнити свої позиції, закріпитись та покращити ті позиції, які останніми місяцями були втрачені або перевантажені. Зараз ЗСУ міцно тримають позиції по всіх трьох напрямках", - каже він.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області лікарів змушують працювати у кілька змін через велику кількість поранених російських військових.
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