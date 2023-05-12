Про це він сказав у ефірі Еспресо.

Гайдай зазначив, що попри це ще зарано говорити про контрнаступ ЗСУ в регіоні.

"По всіх трьох напрямках — Куп'янсько-Сватівському, Кремінському та Білогорівському суттєво покращились позиції ЗСУ. Поки зарано говорити про контрнаступ, але нашим Силам оборони вдалося зміцнити свої позиції, закріпитись та покращити ті позиції, які останніми місяцями були втрачені або перевантажені. Зараз ЗСУ міцно тримають позиції по всіх трьох напрямках", - каже він.