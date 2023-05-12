Про це повідомляє Центр нацспротиву.

За його даними, більшість закладів регіону вже переведено у формат роботи військових шпиталів.

"Лікування надається в першу чергу для російських військових та працівників, яких відрядили на ТОТ України з території РФ", - пояснили в ЦНС.

Водночас окупанти, не довіряючи місцевим лікарям, продовжують завозити медиків із Росії.

Тим часом продовжує загострюватися гуманітарна криза на ТОТ: у регіонах не вистачає медикаментів для цивільних, бо все віддають пораненим окупантам.