Медзаклади на тимчасово окупованих територіях Луганщини не справляються з напливом поранених росіян
На тимчасово окупованих територіях Луганської області лікарів змушують працювати у кілька змін через велику кількість поранених російських військових
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
За його даними, більшість закладів регіону вже переведено у формат роботи військових шпиталів.
"Лікування надається в першу чергу для російських військових та працівників, яких відрядили на ТОТ України з території РФ", - пояснили в ЦНС.
Водночас окупанти, не довіряючи місцевим лікарям, продовжують завозити медиків із Росії.
Тим часом продовжує загострюватися гуманітарна криза на ТОТ: у регіонах не вистачає медикаментів для цивільних, бо все віддають пораненим окупантам.
- У квітні заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії на сході України.
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