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ЗСУ ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку, — Генштаб

11 вересня, 2023 понедiлок
19:21
Війна з Росією ЗСУ

ЗСУ ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку та продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 11 вересня.

Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по районах зосередження ворога

Своєю чергою підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів противника.

Також, українською ППО було знищено 12 ворожих "шахедів".

Росіяни за день завдали 10 ракетних та 46 авіаударів

А також здійснили 37 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Старикове, Садки Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші захисники успішно стримують противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Ковалівка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку авіаційних ударів зазнали Надія, Новоєгорівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Карлівка, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили атаки ворога в районі Мар’їнки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Іллінка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Старомайорське, Шевченко Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Авіаційних ударів противника зазнали Малинівка, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Новодарівка, Степногірськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області.
  • На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів Берислав, Томарине, Антонівку, Херсон, Велетенське Херсонської області.

Поблизу берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі українські захисники взяли під контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка", які були захоплені з 2015 року.

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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