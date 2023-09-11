Україна повернула під контроль "Вишки Бойка", які були окуповані з 2015 року, - ГУР
Поблизу берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі українські захисники взяли під контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи "Вишки Бойка", які були захоплені з 2015 року
Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.
"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели сили підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і "Сиваш", - йдеться в заяві.
У процесі операції українські спецназівці на швидкісних катерах зіткнулися з російським винищувачем Су-30. Після обміну вогнем російський літак був пошкоджений і змушений був відхилитися.
Повідомляється, що під час проведення спецоперації бійцям вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів - некеровані авіаційні ракети, а також радіолокаційну станцію "Неву", яка відстежує рух суден у Чорному морі.
Довідково. "Вишки Бойка" - це дві бурові платформи, які були придбані Україною у 2011 році для видобутку газу на Чорноморському шельфі. Вони були названі на честь колишнього міністра енергетики Юрія Бойка, якого підозрювали в корупції при їх закупівлі. У 2014 році вишки були захоплені Росією під час анексії Криму.
З початку повномасштабної війни РФ використовувала "Вишки Бойка" у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.
- Улітку 2022 року, як заявив окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов, українські Збройні Сили завдали удару по захоплених Росією бурових установках "Чорноморнафтогазу" або так званих "вишках Бойка".
- Тоді Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що росіяни перетворили бурові платформи на військові частини, де розмістили ППО та гарнізони.
- 27 серпня розвідка Британії доповіла, що Росія та Україна ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.26Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе