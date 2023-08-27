Розвідка Британії: Росія та Україна ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

"Оскільки напруга в Чорному морі залишається високою, точилися сутички між морськими та повітряними силами навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом і Одесою", - йдеться у повідомленні.

У розвідці нагадали, що минулого тижня російський військовий літак обстріляв український військовий малий катер, який діяв в районі так званих вишок Бойка на північному заході моря.. Водночас оператором платформ є "Чорноморнафтогаз", який був захоплений проросійською окупаційною владою Криму під час анексії 2014 року.

Міноборони Британії зазначає, що після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах. І Росія, і Україна також періодично займали їх військами.

"Платформи мають цінні ресурси вуглеводнів. Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця посадки вертольотів і ракет дальнього радіуса дії", - наголосили у британській розвідці.

Довідково: "Вишки Бойка" - це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. У 2014 році їх захопила Росія. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною ситуацією за допомогою радіотехнічної розвідки. Закупівля плавучих вишок для видобутку газу спричинила суспільний резонанс через можливе порушення законів України та привласнення державних коштів у особливо великих розмірах колишнім міністром енергетики України, проросійським політиком Юрієм Бойком. Тоді було відкрито кримінальне провадження.