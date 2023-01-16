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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією ЗСУ вгатили по 15 районах скупчення росіян та відбили атаки біля 16 міст та сіл, - Генштаб 

ЗСУ вгатили по 15 районах скупчення росіян та відбили атаки біля 16 міст та сіл, - Генштаб 

16 січня, 2023 понедiлок
07:00
війна з Росією ЗСУ

Ворожі війська наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Проте українські захисники продовжують нищити ворога й відбили атаки росіян в районах 16 населених пунктів Донеччини та Луганщини

Про це у ранковому зведенні 16 січня передає Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині.

Українські воїни уразили 15 районів скупчення росіян й техніки

Українська авіація протягом минулої доби, 15 січня, завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони.

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.

Росія завдала 2 ракетних удари та здійснила понад 55 обстрілів з РСЗВ по Україні

Минулої доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається.

Ворожі війська ведуть наступ по двох напрямках

Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. 

Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Кіндратівка та Попівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Красне Перше, Огірцеве, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювались Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ в районах понад 24 населених пунктів, в тому числі: Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове, Плавні, Щербаки та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали 17 населених пунктів, зокрема, Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

  • У ніч на 16 січня російська армія обстріляла Запоріжжя і передмістя: є кілька поранених, а також руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

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Росія
російська армія
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ЗСУ
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Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Водяне
втрати окупантів
Соледар
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