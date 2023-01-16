Росіяни обстріляли Запоріжжя і передмістя, є поранені
Російська армія обстріляла Запоріжжя і передмістя: є кілька поранених, а також руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю", - йдеться в повідомленні.
За словами голови ОВА, є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.
Крім того, надійшла інформація про кількох легкопоранених. Відомо, що на місці працюють всі відповідні служби.
- У суботу,14 січня, російська армія вдарила по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки. Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
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