Росіяни обстріляли Запоріжжя і передмістя, є поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

Крім того, надійшла інформація про кількох легкопоранених. Відомо, що на місці працюють всі відповідні служби.

У суботу,14 січня, російська армія вдарила по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки. Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.

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