Про це у ранковому зведенні 27 лютого звітує Генштаб ЗСУ.

Росія продовжує вести повномасштабну війну проти України. Основні зусилля зосереджені на веденні наступу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Противник намагається знищити критичну інфраструктуру України, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирних жителів, а також постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів.

Росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів по Україні протягом доби

Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, 2 з яких - із застосуванням БПЛА типу "Шахед-136" по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збили.

Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню на Херсонщині та Донеччині. Є загиблі та пораненні українці, знищені будинки та пошкоджена інфраструктура. Рівень загрози завдання РФ ракетних ударів залишається високим.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Російська армія зберігає військову присутність поблизу кордону, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Мінометні та артилерійські обстріли продовжуються, зокрема під ударом населені пункти Хрінівка та Катеринівка Чернігівської області; Гірки, Атинське, Стукалівка, Гиріне, Павлівка, Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Червона Зоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп'янськ Харківської області.

Неподалік Попівки Сумської області та Червоної Зорі ворог застосував БПЛА з бойовим навантаженням.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів марні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Російські артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них - Лиман Перший і Курилівка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції ЗСУ, здійснив без успіху наступ поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, в тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках російська армія безрезультатно наступала у районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледару та Времівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Качкарівка, Львове, Антонівка, Херсон, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Берегове Херсонської області. А загалом, райони 27 населених пунктів.

Окупанти масово дезертують, їх лякають в'язницею

Противник продовжує зазнавати значних втрат. У районі Бахмутівки на Донеччині, в період з 22 по 24 лютого, до медзакладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

На тлі бойових успіхів Збройних Сил України у ворожих військах відзначається масове дезертирство. Зважаючи на це російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз’яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству. До окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу.

Зокрема, загарбників лякають, що російські військові, які з 2017 року самовільно залишили військову частину, отримали від 4 до 12 років позбавлення волі.

З Херсонщини колаборанти тікають до Криму

Через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна влада готується до втечі на територію тимчасово окупованого Криму. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію всім охочим.

Для перевезення колаборантів ворог залучив військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж.

ЗСУ знищили ворожий Су-25

Минулої доби авіація захисників України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом 26 лютого уразили склад боєприпасів та станцію подавлення супутникового зв’язку ворога.