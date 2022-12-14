ЗСУ відбили атаки РФ у трьох областях й уразили 4 райони скупчення окупантів
Українські воїни за 13 грудня успішно відбили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях
Про це у ранковому зведенні 14 грудня передає Генштаб ЗСУ.
Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.
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