Про це у ранковому зведенні 14 грудня передає Генштаб ЗСУ.

Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

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