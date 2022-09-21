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ЗСУ відбили атаки РФ в районах 9 населених пунктів

21 вересня, 2022 середа
07:24
війна з Росією ЗСУ

За 20 вересня противник завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив понад 120 обстрілів з РСЗВ по об’єктах України. Українські бійці відбили атаки ворога в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Зайцеве, Мар’їнка, Новомихайлівка та інших

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Внаслідок обстрілів з боку російських військ за добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскіл, Слов’янськ, Сіверськ, Олександрівка, Соледар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити Слов’янську ТЕС.

Надалі зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Залізний Міст, Михайлове і Гута-Студенецька Чернігівської області та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур’я Сумської області
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп’янськ та Кам’янка
  • на Краматорському напрямку – Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка
  • на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка та Нью-Йорк
  • на Авдіївському напрямку – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Первомайське
  • на Запорізькому напрямку – Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне

На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар’єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне.

За добу українські війська відбили атаки загарбників в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

"Завдяки успішним діям Сил оборони ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в результаті ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня поточного року, підтверджено: ураження місця зосередження особового складу у Пологівському районі, чисельністю понад 20 осіб; у Мелітопольському районі – складу боєприпасів, 5 одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців; у районі населеного пункту Кам’янка – 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ. Також підтверджено знищення комендатури в місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів. 

Також протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях.

Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили й військової техніки РФ та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 та чотири безпілотники противника.

"Ракетні війська й артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються", - додають у Генштабі.

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