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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ відбили наступ окупантів на Харківщині та Донеччині, йдуть бої у напрямку Бахмута і Соледара

ЗСУ відбили наступ окупантів на Харківщині та Донеччині, йдуть бої у напрямку Бахмута і Соледара

3 серпня, 2022 середа
08:15
війна з Росією ЗСУ ведуть бої проти окупантів

Українське військо відбило наступ росіян у напрямках Кочубеївка - Дементіївка, Володимирівка - Яковлівка, Семигір’я - Кодема, Відродження - Кодема, Доломітне - Семигір’я, а також у районі західної околиці Берестового

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук

Зазначається, що противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб’яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове.

Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка - Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.

Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено.

На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку безпілотниками неподалік Никифорівки та Тетянівки.

На Бахмутському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки.

Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка - Яковлівка та Семигір’я - Кодема.

На напрямках Володимирівка - Соледар та Покровське - Бахмут бойові дії тривають.

На напрямках Відродження - Кодема та Доломітне - Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне положення, безуспішно, з втратами відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

На Південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій українських військ обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупареве, Лимани, Кобзарці, Широке, Квітневе та Білогірка. Задіяв авіацію для удару по району урочища Плотницьке.

Для уточнення положення українських військ, корегування вогню та контролю проведення маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку.

Продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій українських військ зі ствольної артилерії. Веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

У Генштабі додають: "Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку. У зв’язку з поганими погодними умовами інтенсивність польотів авіації знижена. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань по опорних пунктах, скупченнях живої сили і базах логістичного забезпечення ворога".

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