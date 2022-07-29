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Головна війна з Росією ЗСУ відбили наступ у напрямку Авдіївки, Красногорівки й Семигір’я, йдуть бої біля Новолуганського та Соледара, - Генштаб

ЗСУ відбили наступ у напрямку Авдіївки, Красногорівки й Семигір’я, йдуть бої біля Новолуганського та Соледара, - Генштаб

29 липня, 2022 п'ятниця
07:31
війна з Росією ЗСУ ведуть бої

Ворог намагається наступати в районах Новолуганського та Соледара, тривають бої. Проте розвідка боєм біля Водяного та Пісків завершилася відступом окупантів, а наступ у напрямках Вершини, Семигір’я, Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки ЗСУ відбили

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах населених пунктів Харків, Рідне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося. Противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Спірне, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Званівка та Верхньокам’янське. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку противник здійснює обстріли неподалік Шумів, Бахмутського, Берестового, Покровського, Соледара, Яковлівки, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Зайцевого і Вершини. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Соледара та Веселої Долини.

Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я українські воїни успішно відбили. Проте противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки.

Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнав втрат та відійшов.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Токарєве, Кар’єрне, Осокорівка, Благодатне, Кобзарці, Червона Долина, Лепетиха, Андріївка, Велике Артакове, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Мирне, Широке, Прибузьке, Луч, Посад-Покровське, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське та Олександрівка. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Великого Артакового, Білогірки та Потьомкиного.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати ударів по опорних пунктах та скупченнях живої сили та техніки ворога", - додають в Генштабі.

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окупанти
Піски
Авдіївка
Красногорівка
Слов'янськ
Бахмут
Військові новини
Водяне
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