ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка на Луганщині
У неділю, 13 листопада, українські військові відновили контроль над населеним пунктом Макіївка, що на Луганщині
Про це повідомляє Луганська ОВА.
Повідомляється, що село Макіївка, яке знаходиться у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону".
Також ОВА опублікувала відео, на якому видно масштаби руйнацій населеного пункту.
- Раніше стало відомо, що на Луганщині 10 російських загарбників зґвалтували 12-річну дівчинку.
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