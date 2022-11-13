ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка на Луганщині

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Повідомляється, що село Макіївка, яке знаходиться у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону".

Також ОВА опублікувала відео, на якому видно масштаби руйнацій населеного пункту.

Раніше стало відомо, що на Луганщині 10 російських загарбників зґвалтували 12-річну дівчинку.

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