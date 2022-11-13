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На Луганщині 10 російських загарбників зґвалтували 12-річну дівчинку

13 листопада, 2022 неділя
12:47
Новини Ілюстративне фото

СБУ перехопила розмову рашистів про зґвалтування 12-річної дівчинки

Про це повідомила СБУ

На Луганщині російські військові згвалтували 12-річну дівчинку. Про це українські силовики довідалися з перехопленої розмови недавно мобілізованого в РФ військовослужбовця, чий підрозділ базується у Кремінній на Луганщині, з його дівчиною.

"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - скаржиться дівчині окупант.

На обмеження в пересуванні зі схожої причини скаржиться в телефонній розмові ще один "мобік" - але вже під Бахмутом: "Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы".

"Стан жертв, як бачимо, росіян не цікавить, – акцентують в СБУ. - Для них важливо лише "выйти в город". Що ж, Збройні сили України зроблять усе, аби цей "вихід" для збіговиська ґвалтівників і мародерів був лише в один кінець".

  • ГУР перехопила розмову російського окупанта, який розповідає дружині новини про мобілізацію. Для повернення додому ладен отримати поранення

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