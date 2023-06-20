ЗСУ воюють уже з третім контингентом російської армії з початку повномасштабної війни, - військовий експерт Черник
Зараз російська армія поповнюється на 20-22 тисячі військових щомісяця - росіяни дуже погано вмотивовані і не хочуть воювати, але все ж таки помирають
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.
"На мій погляд, ми маємо справу уже з третім контингентом росіян. Перший був якісний і підготовлений - був у межах 200 тис. людей. Другий був застосований протягом минулого року. Зараз, за принципом заміщення - 20-22 тис. чмобіків щомісяця ставлять до строю. Взувають, дають якусь елементарну зброю і кидають в бій. У них вже немає якісної зброї. Максимум, що вони можуть виробляти за танками - до 20 машин Т-90М на місяць. Разом з тим, автоматів Калашнікова, рушниць Мосіна - сотні тисяч. Треба буде - дістануть зброю Другої світової війни. У психологічному сенсі вони дуже погано вмотивовані і не хочуть воювати, але все ж таки помирають", - вважає він.
- За даними Інституту вивчення війни, у Росії тривають зусилля з поповнення рядів військових без оголошення мобілізації: ПВК Вагнера набирає геймерів, а міноборони відправляє на кордон з Україною курсантів
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