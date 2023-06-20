Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

У зв’язку зі значними збитками в Україні Wagner Group продовжує зусилля щодо розширення кадрового резерву. 19 червня російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що вербувальники Вагнера поширюють повідомлення в соціальних мережах із закликами до осіб віком від 21 до 35 років із "ігровим минулим" приєднатися до компанії, як фахівців з БПЛА. Видання зазначає, що від цих новобранців не вимагається жодного військового досвіду.

Головне управління розвідки України (ГУР) також опублікувало 18 червня аудіозапис, на якому російський військовий і його співрозмовник обговорюють відновлення кампанії вербування Вагнера через значні втрати на полі бою в Україні. Повідомляється, що нова рекрутингова кампанія Wagner Group рекламує навчання з добре підготовленими інструкторами, страхування здоров’я та життя, сучасне обладнання та гарантії, що всі новобранці отримають усі обіцяні виплати.

Російське військове керівництво продовжує покладатися на курсантів російських військових академій для зміцнення безпеки прикордонних регіонів. 19 червня центр "Український опір" повідомив, що курсанти третього та четвертого курсів Санкт-Петербурзької Михайлівської військової артилерійської академії незабаром відправляться в прикордонні райони після навчання з мінометами та іншими артилерійськими системами. Центр зазначив, що російського персоналу, який охороняє прикордонні райони, не вистачає, і що розгортання курсантів, які нещодавно закінчили військову академію значною мірою має на меті компенсувати це.