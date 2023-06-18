Про це пише Головне управління розвідки.

Дружина військового РФ розповіла, що на пошту приходять запрошення вступити до лав ПВК Вагнера, з обіцянками хорошого спорядження та підготовки. Російський солдат, своєю чергою, поділився, що ПВК зазнає великих втрат, а у в'язницях більше не лишилось злочинців, яких можна завербувати.

"На зонах, коротше, мало людей лишилось, які Вагнеру підходять і вони тепер починають шукати всюди. Великі втрати у Вагнера: знайомий, який там служить, розповів, що робить понад 15 рейсів на день - повністю КамАЗ забитий трупами", - йдеться у перехопленні.