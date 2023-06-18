"У ПВК Вагнера великі втрати - щодня вивозять понад 15 машин з загиблими", - перехоплення ГУР
ГУР опублікувало перехоплення, у якому окупант розповів про великі втрати у ПВК Вагнера - за його словами, щодня тіла загиблих вагнерівців вивозять машинами
Про це пише Головне управління розвідки.
Дружина військового РФ розповіла, що на пошту приходять запрошення вступити до лав ПВК Вагнера, з обіцянками хорошого спорядження та підготовки. Російський солдат, своєю чергою, поділився, що ПВК зазнає великих втрат, а у в'язницях більше не лишилось злочинців, яких можна завербувати.
"На зонах, коротше, мало людей лишилось, які Вагнеру підходять і вони тепер починають шукати всюди. Великі втрати у Вагнера: знайомий, який там служить, розповів, що робить понад 15 рейсів на день - повністю КамАЗ забитий трупами", - йдеться у перехопленні.
- Євген Пригожин у коментарі данським журналістам заявив, що не впевнений, чи ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні.
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