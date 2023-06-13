Відповідь на питання данського ЗМІ TV2 DANMARK публікує пресслужба Пригожина.

Видання попросило очільника ПВК Вагнера прокоментувати потенціал українського контрнаступу.

"Можу сказати одне, що будь-який наступ і його результати потрібно оцінювати після того, як у противника буде вичерпаний наступальний потенціал. Наскільки я розумію, український наступальний потенціал ще далеко-далеко не вичерпано", - прокоментував Пригожин.

Після цього він також повідомив, що не впевнений у тому, що ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні.

"Щодо подальшої роботи ПВК Вагнера в Україні. Не впевнений, що ми працюватимемо саме в Україні. Як тролінг можу сказати про те, що ми збираємося перебазуватися на північ Мексики", - пояснив Пригожин.