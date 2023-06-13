Пригожин заявив данським журналістам, що не впевнений, чи ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні
Євген Пригожин у коментарі данським журналістам заявив, що не впевнений, чи ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні, а також додав, що наступальний потенціал ЗСУ ще далеко не вичерпано
Відповідь на питання данського ЗМІ TV2 DANMARK публікує пресслужба Пригожина.
Видання попросило очільника ПВК Вагнера прокоментувати потенціал українського контрнаступу.
"Можу сказати одне, що будь-який наступ і його результати потрібно оцінювати після того, як у противника буде вичерпаний наступальний потенціал. Наскільки я розумію, український наступальний потенціал ще далеко-далеко не вичерпано", - прокоментував Пригожин.
Після цього він також повідомив, що не впевнений у тому, що ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні.
"Щодо подальшої роботи ПВК Вагнера в Україні. Не впевнений, що ми працюватимемо саме в Україні. Як тролінг можу сказати про те, що ми збираємося перебазуватися на північ Мексики", - пояснив Пригожин.
- 11 червня Сергій Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі формування" мають підписати контракт з міноборони РФ - одним з таких формувань може бути ПВК Вагнера. Пригожин заперечує наказ.
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