ЗСУ взяли у кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, - Бучанська міськрада

Про це повідомила Бучанська міськрада.



Окупанти постійно обстрілюють Макарівську, Бучанську, Ірпінську, Дмитрівську громади. Також у Дмитрівські громаді зафіксували пересування росіян і обстріли навколишніх сіл. Постійно тривають бої на Житомирській трасі.



"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", - зазначили в міськраді.



Водночас багато населених пунктів окуповані, що наближає гуманітарну катастрофу. У людей, зокрема мешканців Клавдієво-Тарасового, Северинівки, Березівки, Миколаївки, не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування.



Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське, Бородянської громади, окуповані та не мають зв'язку. Росіяни вдираються до осель, шукають їжу, алкоголь, мародерять , відстрілюють собак, худобу ріжуть на м‘ясо.



У Немішаївській громаді немає світла, газу, зв'язку. Мешканці потребують продуктів, води, медикаментів. Також є великий запит на евакуацію. Росіяни окопуються.



Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади перебувають під контролем місцевих органів влади.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb