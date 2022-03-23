ЗСУ взяли у кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, - Бучанська міськрада
Українські військові взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, але багато сіл Бучанського району окуповані, що наближає гуманітарну катастрофу
Про це повідомила Бучанська міськрада.
Окупанти постійно обстрілюють Макарівську, Бучанську, Ірпінську, Дмитрівську громади. Також у Дмитрівські громаді зафіксували пересування росіян і обстріли навколишніх сіл. Постійно тривають бої на Житомирській трасі.
"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", - зазначили в міськраді.
Водночас багато населених пунктів окуповані, що наближає гуманітарну катастрофу. У людей, зокрема мешканців Клавдієво-Тарасового, Северинівки, Березівки, Миколаївки, не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування.
Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське, Бородянської громади, окуповані та не мають зв'язку. Росіяни вдираються до осель, шукають їжу, алкоголь, мародерять , відстрілюють собак, худобу ріжуть на м‘ясо.
У Немішаївській громаді немає світла, газу, зв'язку. Мешканці потребують продуктів, води, медикаментів. Також є великий запит на евакуацію. Росіяни окопуються.
Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади перебувають під контролем місцевих органів влади.
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