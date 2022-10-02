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ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 60 тис. окупантів

2 жовтня, 2022 неділя
09:53
війна з Росією Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 60 110 осіб загиблими

Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у facebookЗагальні бойові втрати противника з 24 лютого по 02 жовтня орієнтовно склали:

особового складу - 60110 (+500 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2377 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,

артилерійських систем – 1405 (+8) од,

РСЗВ – 337 (+1) од,

засоби ППО ‒ 176 (+0) од,

літаків  – 264 (+0) од,

гелікоптерів – 227 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1015 (+6),

крилаті ракети  ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,

спеціальна техніка  ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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російська армія
ЗСУ
Військові новини
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