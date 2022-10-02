ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 60 тис. окупантів
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 60 110 осіб загиблими
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 02 жовтня орієнтовно склали:
особового складу - 60110 (+500 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2377 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,
артилерійських систем – 1405 (+8) од,
РСЗВ – 337 (+1) од,
засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
літаків – 264 (+0) од,
гелікоптерів – 227 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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