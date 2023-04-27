ЗСУ за добу ліквідували 510 російських військових, 21 дрон, 16 бронемашин і два танки
Росія втратила з початку повномасштабної війни в Україні понад 188,9 тис. військовослужбовців, 7178 бронемашин, 3694 танки, 2461 безпілотник
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 27 квітня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу – близько 188 920 (+510) осіб,
- танків – 3694 (+2)
- бойових броньованих машин – 7178 (+16)
- артилерійських систем – 2887 (+10)
- РСЗВ – 542 (+3)
- засобів ППО – 293 (+1)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21)
- крилатих ракет – 911 (+0)
- кораблів/катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13)
- спеціальної техніки – 352 (+0)
Остаточні дані уточнюють.
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