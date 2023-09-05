Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ за добу уразили 12 артзасобів та склад боєприпасів противника, — Генштаб

ЗСУ за добу уразили 12 артзасобів та склад боєприпасів противника, — Генштаб

5 вересня, 2023 вiвторок
20:54
Війна з Росією ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження особового складу та техніки ворога, 12 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

За день противник здійснив 39 обстрілів з РСЗВ по території України

Також, протягом доби ворог завдав 32 авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

На основних напрямках фронту за день відбулося 20 боєзіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Удів, Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі, Бучки Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Ромашкове, Бугор, Ворожба, Веселівка, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Чорне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Ковалівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Торського, Сіверська та Спірного Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Федорівка Друга, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Костянтинівка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Катеринівка, Веселий Гай Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новоукраїнка, Шахтарське, Урожайне, Федорівка, Шевченко Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Великомихайлівка, Нікополь, Добра Надія Дніпропетровської області, Новодарівка, Малинівка, Затишшя, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі  Михайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Сонячне Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • Протягом чергової доби війни в Україні російська армія втратила ще 560 солдатів, 9 танків й засіб протиповітряної оборони. Загалом на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (ліворуч) та Володимир Путін
5 вересня, 2023 вiвторок
США, Британія та ЄС тиснуть на ОАЕ з метою зупинити допомогу РФ у війні з Україною,– ЗМІ
Поєдинок Усика з Дюбуа
5 вересня, 2023 вiвторок
Британський боксер Дюбуа оскаржив результат бою проти Усика
Збиті російські безпілотники
4 вересня, 2023 понедiлок
Україна заявила про падіння російських дронів у Румунії. Бухарест вважає, що прямої загрози не було
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 вересня
21:41
Ольга Стефанішина
Стефанішина озвучила терміни готовності України до вступу у ЄС та НАТО
21:30
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
Журналіст Цимбалюк: Ердоган був в Путіна як посланець Заходу
21:30
ЗСУ війна
"Створить багато клопоту для росіян": у ЗСУ пояснили, що дасть деокупація Кліщіївки під Бахмутом
21:12
Масова бійка
У Шотландії напали на підлітків-біженців з України: поліція почала розслідування
21:11
Аналітика
Сергій Згурець
На півдні зросла кількість напрямків, де ЗСУ здійснюють тиск на ворога по лінії оборони. Колонка Сергія Згурця
20:42
Буданов і Пишний представили пам'ятну монету від НБУ до Дня воєнної розвідки
20:37
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
Стало відомо, скільки отримав російський пілот, який втік в Україну на Мі-8
20:34
російська пропаганда
В іспаномовному Telegram шириться пропаганда, що РФ не перемогла Україну, бо Путін "не хоче вбивати християн"
20:32
Павло Кириленко
Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА
20:30
Ексклюзив
контрафактні цигарки
Контрабанда цигарок в Україні наразі в 7-9 разів більша, ніж за Януковича, - нардеп Железняк
20:25
Оновлено
Рустем Умєров
Комітет Ради підтримав призначення Умєрова міністром оборони
20:23
на фото: понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем
Бійці 92-ї ОШБр знищили ворожої техніки на $900 тис. за допомогою дронів
20:14
Оновлено
Володимир Путін
Путін назвав єврейське походження Зеленського "прикриттям героїзації нацизму". В Україні відреагували
20:14
На фото: гурт The Beatles
У США понад сотню рідкісних речей The Beatles продадуть з аукціону: за них сподіваються отримати понад $6 млн
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 559 дня війни: успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку та неймовірний результат українського агроекспорту у серпні
19:56
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії заявив, що на території країни не падали російські дрони
19:41
опалення
На Херсонщині 42 тис. домогосподарств потребують палива, щоби перезимувати, - ОВА
19:31
На фото: Марія Воронцова
Наукові роботи доньки Путіна продовжують публікувати в США і Швейцарії, - ЗМІ
19:27
Вірменія, допомога Україні, Ніколо Пашинян
Вірменія вперше від початку війни з РФ передала Україні гуманітарну допомогу
19:17
Ексклюзив
Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці
Пережив Другу світову, але не вторгнення Росії: історія 130-річного храму в Перемозі. Фоторепортаж
19:04
Оновлено
обстрілял Херсонщини
Росіяни вдруге за день вдарили по Херсонщині: поранено трьох жителів
19:00
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
"20 днів у Маріуполі" став найкасовішим українським документальним фільмом
18:58
Спеціальна подія Київського безпекового форуму "Про головне: фронт і відновлення"
Не вірю в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією, - Арсеній Яценюк
18:55
Німеччина, допомога Україні, ЗСУ, транспорт
Mercedes надав Україні понад 100 вантажних позашляховиків для ЗСУ
18:53
Поліція РФ
У Криму окупаційна поліція ходить додому до випускників ЗВО, які не прийшли до військкоматів, - КримSOS
18:50
Сергій Сидорчук
Сидорчук перейшов з "Динамо" до бельгійського "Вестерло"
18:49
Оновлено
ракетоносій "Адмірал Ессен"
Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій "Адмірал Ессен"
18:20
біженці
Кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тис. за перше півріччя 2023 року, - дослідження
18:20
на фото: понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем
Оператори Армії дронів за кілька місяців знищили 1200 одиниць броньованої техніки РФ, - Федоров
18:13
на фото: військові навчання у Молдові
Міноборони Молдови проводить навчання резервістів : вже четверті в цьому році
17:59
щеплення вакцинація
В Україні зареєстрували випадки кору: МОЗ нагадало, як убезпечити себе
17:54
Польсько-білоруський кордон
Диппредставництва Білорусі припинять продовжувати і обмінювати паспорти за кордоном
17:49
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:42
хасиди Умань
В Умані посилили заходи безпеки через з'їзд паломників на Рош га-Шана
17:42
Екс-очільник ЦРУ генерал Девід Петреус
ЗСУ накопичують прогрес на полі бою, який має призвести до ланцюгової реакції і поразки Росії, - екс-директор ЦРУ
17:41
Україна-Польща
"Домовленості в ручному режимі". Чи ставить Київ перешкоди поїздкам своїх депутатів до Польщі? - Wyborcza
17:38
Ексклюзив
На фото: Олексій Данілов
Данілов: війна триватиме, поки Україна не звільнить всі свої території від ворога
17:37
Parimatch проти Зеленського: букмекери добиваються скасування санкцій у Верховному суді
17:31
Уряд Індії розгляне ініціативу з перейменування країни, - India Today
17:24
OPINION
Мирослав Маринович
Пастка добросердного пацифізму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV