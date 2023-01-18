ЗСУ за добу знищили 820 російських військових, літак та 9 танків, - Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 117 770 осіб загиблими, 3130 танків, 287 літаків та 276 гелікоптерів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 січня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 117770 (+820 за добу осіб ліквідовано
танків ‒ 3130 (+9) одиниць
бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10)
артилерійських систем – 2108 (+4)
РСЗВ – 442 (+1)
засоби ППО ‒ 220 (+0)
літаків – 287 (+1)
гелікоптерів – 276 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4)
крилаті ракети ‒ 749 (+0)
кораблі /катери ‒ 17 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12)
спеціальна техніка ‒ 190 (+0)
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 42.1Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе