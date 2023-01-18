Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 січня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 117770 (+820 за добу осіб ліквідовано

танків ‒ 3130 (+9) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10)

артилерійських систем – 2108 (+4)

РСЗВ – 442 (+1)

засоби ППО ‒ 220 (+0)

літаків – 287 (+1)

гелікоптерів – 276 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4)

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі /катери ‒ 17 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12)

спеціальна техніка ‒ 190 (+0)

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