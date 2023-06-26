ЗСУ за добу знищили 950 російських військових, танк і 10 дронів
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в України 225,8 тис. окупантів, 4031 танк, 3482 безпілотників та 7820 бронемашин
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 26 червня 2023 року РФ втратила:
- особового складу ‒ близько 225 580 (+950) осіб,
- танків ‒ 4031 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
- артилерійських систем – 4055 (+21) од,
- РСЗВ – 624 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1259 (+0),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 557 (+5).
Остаточні дані уточнюють.
- Під час наступу ЗСУ розгромили 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ.
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