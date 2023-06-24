ЗСУ зачистили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас, - Білецький
Командир 3-ї окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький заявив про успіхи ЗСУ у суботу, 24 червня
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал 3-ї окремої штурмової бригади.
"Розгромлено третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ. З їхнього боку 30 - 200х, десятки поранених і з десяток полонених. Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено. З чим усіх і вітаю!", - заявив Андрій Білецький.
За словами Білецького, це заслуга бійців 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.
- 24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.
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