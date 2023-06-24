ЗСУ зачистили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас, - Білецький

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал 3-ї окремої штурмової бригади.

"Розгромлено третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ. З їхнього боку 30 - 200х, десятки поранених і з десяток полонених. Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено. З чим усіх і вітаю!", - заявив Андрій Білецький.

За словами Білецького, це заслуга бійців 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.