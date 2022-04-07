ЗСУ захопили кілька одиниць техніки ворожої ППО, - Міноборони
Сили спеціальних операцій ЗСУ захопили кілька одиниць ворожої ППО
Про це повідомило Міністерство оборони у Телеграм.
"Полювання триває! Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2", – йдеться у повідомленні.
Трофейна техніка цілком придатна для використання, підкреслили в міністерстві.
Сили спецоперацій продовжують полювання за особливими та цінними трофеями.
Нагадаємо, над Запоріжжям ППО знищили 3 крилаті ракети.
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