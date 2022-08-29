ЗСУ закріпилися на околицях Пісків та тримають оборону, - речник Східного угруповання військ Череватий

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Населеного пункту Піски насправді вже немає. Це фірмовий почерк російської армії - знищення населених пунктів з лиця землі. Якщо їм дають змогу, як в Сирії знищувати міста, то вони це роблять. Вони зробили це із Маріуполем, Сєверодонецьком та Лисичанськом", - пояснив Череватий.

Речник Східного угруповання військ розповів, що російські війська не мають повного контролю над Пісками.

"Росіяни просто знищили Піски. Це невеликий населений пункт. На сьогодні наші війська закріпились на околицях Пісків та героїчно тримають оборону. Ворог продовжує завдавати ударів всіма видами артилерії та намагається штурмувати наші позиції. Проте їхні заяви про те, що вони контролюють Піски є сумнівними, оскільки там немає чого контролювати", - додав він.

У середу, 24 серпня, в Донецькій області російський агресор знову намагався встановити контроль над Пісками