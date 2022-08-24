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Росіяни намагались встановити контроль над Пісками, але з втратами відійшли, - Генштаб

24 серпня, 2022 середа
19:05
війна з Росією На фото Збройні сили України

У середу, 24 серпня, в Донецькій області російський агресор знову намагався встановити контроль над Пісками

Про це повідомляється у звіті Генштабу ЗСУ.

Авдіївський напрямок

Російський ворог задіяв ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів неподалік Авдіївки, Олександрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки і Невельського.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Марʼїнка, Олександропіль та Водяне.

"Наступальними та штурмовими діями, вже вкотре окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли", - розповіли в ЗСУ.

Новопавлівський напрямок

Удари російської авіації зафіксовано неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського. ЗСУ відбили наступ росіян у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

Запорізький напрямок

"Ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще п’ятнадцяти населених пунктів. Ударів авіації противника зазнали території біля Новосілки, Полтавки, Новополя і Дорожнянки", - пишуть в ЗСУ.

  • За 24 серпня, станом на 18:00, росіяни обстріляли 28 населених пунктів Харківської області.
  • В районі Соледара українські захисники відбили наступ російського агресора.

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